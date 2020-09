Elisabetta Gregoraci frena con Pierpaolo Pretelli e replica a Naomi Campbell: “Non mi interessa più ciò che fa Flavio” (Di martedì 29 settembre 2020) Elisabetta Gregoraci fa un passo indietro e nega, in qualche modo, l’attrazione verso il giovane Pierpaolo Pretelli. Lui, di contro, conferma di essere chiaramente attratto da lei e di aver desiderato baciarla: “Avrei voluto baciarla, questo le sussurravo all’orecchio nel letto ieri notte”, ha confidato in diretta al GF Vip ad Alfonso Signorini nel corso... L'articolo Elisabetta Gregoraci frena con Pierpaolo Pretelli e replica a Naomi Campbell: “Non mi interessa più ciò che fa Flavio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 29 settembre 2020)fa un passo indietro e nega, in qualche modo, l’attrazione verso il giovane. Lui, di contro, conferma di essere chiaramente attratto da lei e di aver desiderato baciarla: “Avrei voluto baciarla, questo le sussurravo all’orecchio nel letto ieri notte”, ha confidato in diretta al GF Vip ad Alfonso Signorini nel corso... L'articolocon: “Non mipiù ciò che fa Flavio” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

stanzaselvaggia : Povera Elisabetta e la sua vita piena di sacrifici. - GrandeFratello : Nuova ship in corso ?? #GFVIP - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Grande fratello vip, Elisabetta Gregoraci contro Naomi Cambpell: «Ho fatto un po di pulizia» - Libero_official : #Briatore contro la ex #Gregoraci: 'Al #GFVip per stare coi ragazzini. Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai sol… - matt3oswift13 : RT @GrandeFratello: Elisabetta e Pierpaolo: prime incomprensioni? #GFVIP -