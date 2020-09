Comunione negata al bimbo autistico, i genitori: “Non è giusto” (Di martedì 29 settembre 2020) Il parroco di Poggioreale (Napoli), Don Antonio, ha negato la prima Comunione a Massimo, bimbo affetto da autismo. Il dovere di ogni genitori cristiano è quello di educare i propri figli ai valori della religione. Questo dovere si esplica nell’insegnargli le basi dottrinali, nel portarlo in chiesa la domenica e nel fargli prendere i sacramenti. … L'articolo Comunione negata al bimbo autistico, i genitori: “Non è giusto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 29 settembre 2020) Il parroco di Poggioreale (Napoli), Don Antonio, ha negato la primaa Massimo,affetto da autismo. Il dovere di ognicristiano è quello di educare i propri figli ai valori della religione. Questo dovere si esplica nell’insegnargli le basi dottrinali, nel portarlo in chiesa la domenica e nel fargli prendere i sacramenti. … L'articoloal, i: “Non è giusto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Comunione negata Napoli, comunione negata a un bambino perché autistico Mediaset Play Napoli, comunione negata a un bambino perché affetto da autismo

"Massimo ha una disabilità grave, volevamo fargli fare la comunione presso la nostra parrocchia, insieme alla sorella. Don Antonio ha messo le mani avanti dicendo che non erano attrezzati per integrar ...

"Massimo ha una disabilità grave, volevamo fargli fare la comunione presso la nostra parrocchia, insieme alla sorella. Don Antonio ha messo le mani avanti dicendo che non erano attrezzati per integrar ..."