Berrettini-Pospisil in tv oggi: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Matteo Berrettini fa il suo esordio al Roland Garros 2020 contro Vasek Pospisil. Il romano è la testa di serie più alta tra gli azzurri: non è un primo turno facile quello contro il canadese, capace di dilettarsi bene anche sulla terra. L'incontro andrà in scena oggi, martedì 29 settembre, a partire dalle ore 11.00: diretta televisiva proposta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn), con live streaming su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale e annessi approfondimenti post-match. SEGUI IL LIVE DEL MATCH

