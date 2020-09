Al via i tamponi rapidi, possibile svolta a scuola (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Possono rappresentare la vera svolta per frenare il contagio, superando il principale problema del tampone molecolare, quello tradizionale, ossia i tempi lunghi per avere l'esito, mediamente 24-48 ore se il sistema non è sotto stress. I tamponi "rapidi", più precisamente test antigenici, apparentemente simili a quelli standard ma con un diverso target di analisi, danno il risultato in pochi minuti, e dopo mesi di utilizzo sperimentale soprattutto negli aeroporti (a partire da quelli romani) il responso è che l'affidabilità è accettabile, e se è ancora leggermente meno accurata dei tamponi standard (qualche punto percentuale in meno rispetto al 90-95% del tampone) questo si compensa decisamente con i tempi velocissimi per avere il responso. Lo ha detto chiaramente il ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Possono rappresentare la veraper frenare il contagio, superando il principale problema del tampone molecolare, quello tradizionale, ossia i tempi lunghi per avere l'esito, mediamente 24-48 ore se il sistema non è sotto stress. I", più precisamente test antigenici, apparentemente simili a quelli standard ma con un diverso target di analisi, danno il risultato in pochi minuti, e dopo mesi di utilizzo sperimentale soprattutto negli aeroporti (a partire da quelli romani) il responso è che l'affidabilità è accettabile, e se è ancora leggermente meno accurata deistandard (qualche punto percentuale in meno rispetto al 90-95% del tampone) questo si compensa decisamente con i tempi velocissimi per avere il responso. Lo ha detto chiaramente il ...

Blocknotes6 : RT @Agenzia_Italia: Al via i tamponi rapidi, possibile svolta a scuola - Lisetta52332742 : Tamponi ai bambini per ordine di Speranza. Com'è buono. - Agenzia_Italia : Al via i tamponi rapidi, possibile svolta a scuola - PiacenzaSera : Scuola: via libera del Cts ai test rapidi per lo screening - Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato via libera all… - TgrRai : #COVID19 . Test antigenici, i cosiddetti tamponi rapidi, anche nelle #scuole 'per la sola attività di screening'. I… -

Ultime Notizie dalla rete : via tamponi Lazio, via ai tamponi rapidi nei laboratori privati: costo 22 euro e risultati in mezz’ora Fanpage.it Coronavirus, il bollettino di oggi: 1.648 nuovi contagi e 24 morti. Via libera del Cts ai tamponi rapidi anche nelle scuole

Sono 1.648 (ieri erano 1.494) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 90.185 tamponi, e 24 (ieri erano 16) i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio del ...

Coronavirus: 115 casi oggi a Roma, 219 contagi nel Lazio

“Su oltre 9mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 casi e tre i decessi di questi 115 casi sono a Roma. Bene il via libera dal CTS per i tamponi rapidi nelle scuole, conferma la bontà delle ...

Sono 1.648 (ieri erano 1.494) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 90.185 tamponi, e 24 (ieri erano 16) i decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio del ...“Su oltre 9mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 219 casi e tre i decessi di questi 115 casi sono a Roma. Bene il via libera dal CTS per i tamponi rapidi nelle scuole, conferma la bontà delle ...