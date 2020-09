Addio Quota 100 e revisione Reddito di Cittadinanza per avere i soldi dall’Europa (Di martedì 29 settembre 2020) Mentre la politica si divide sul ricorso al MES, un conflitto molto politico-ideologico e poco pratico, non è passato inosservato il legame fra l’Addio ufficiale a Quota 100, la revisione del Reddito di Cittadinanza ed il prossimo incasso del Recovery Fund, che nel 2021 vedrà l’Italia come il paese cui verranno girate maggiori risorse. Dunque via libera ai piani che includano anche un abbassamento delle tasse sul lavoro, purché si cancelli l’insostenibile (parole della Corte dei Conti) esperienza di Quota 100 e si metta mano al Reddito di Cittadinanza, il sussidio per eccellenza, smorzandone i contenuti di spesa improduttiva. L’inutile scontro sul MES A questo punto si capisce quanto sia tutto marketing ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Mentre la politica si divide sul ricorso al MES, un conflitto molto politico-ideologico e poco pratico, non è passato inosservato il legame fra l’ufficiale a100, ladeldied il prossimo incasso del Recovery Fund, che nel 2021 vedrà l’Italia come il paese cui verranno girate maggiori risorse. Dunque via libera ai piani che includano anche un abbassamento delle tasse sul lavoro, purché si cancelli l’insostenibile (parole della Corte dei Conti) esperienza di100 e si metta mano aldi, il sussidio per eccellenza, smorzandone i contenuti di spesa improduttiva. L’inutile scontro sul MES A questo punto si capisce quanto sia tutto marketing ...

LegaSalvini : CONTE ANNUNCIA ADDIO A #QUOTA100, #SALVINI SUL PIEDE DI GUERRA: “NON GLIELO PERMETTEREMO” - Sonoinnocentema : RT @matteosalvinimi: ?? Se portano in Parlamento il ritorno alla Legge Fornero la Lega li fermerà, promesso. - arabafenice8888 : RT @matteosalvinimi: ?? Se portano in Parlamento il ritorno alla Legge Fornero la Lega li fermerà, promesso. - todorov_denis : RT @matteosalvinimi: ?? Se portano in Parlamento il ritorno alla Legge Fornero la Lega li fermerà, promesso. - iabfe : RT @matteosalvinimi: ?? Se portano in Parlamento il ritorno alla Legge Fornero la Lega li fermerà, promesso. -