A Roma c'è un cimitero di feti abortiti: sulle tombe il nome delle madri, che non ne sanno nulla, (Di martedì 29 settembre 2020) Nel cuore di Roma, nel cimitero Flaminio, c'è un campo di croci bianche, con su scritto nomi di donne. Ma sotto quelle croci non riposano donne, non riposano nemmeno persone. Sono feti, abortiti da ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Nel cuore di, nelFlaminio, c'; un campo di croci bianche, con su scritto nomi di donne. Ma sotto quelle croci non riposano donne, non riposano nemmeno persone. Sonoda ...

CarloCalenda : Amici del ?@Codacons? come si dice a Roma “siete alle cozze”. I finanziatori di Azione sono tutti noti e regolarmen… - SkyTG24 : #Roma, a causa del coronavirus chiusi 5000 esercizi commerciali - virginiaraggi : Grazie a Dda e Carabinieri per operazione contro camorra a Roma: chiusi 14 ristoranti in centro e arrestate 13 pers… - RiccardoValoti : RT @APACHE36695535: @alessandcarolis @RiccardoValoti @francescaferraz Trattandosi di calcio il monopolio delle notizie lo detiene, legittim… - _rjardon : RT @chiara92kalepa: Parco degli Acquedotti ??è tutta realtà ???? #Rome #Roma -