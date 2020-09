Roland Garros, Sonego avanza al secondo turno (Di lunedì 28 settembre 2020) PARIGI - Lorenzo Sonego avanza al secondo turno del Roland Garros , terzo Slam della stagione. Sulla terra battuta parigina il tennista piemontese ha piegato in cinque set l'ecuadoriano Emilio Gomez ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) PARIGI - Lorenzoaldel, terzo Slam della stagione. Sulla terra battuta parigina il tennista piemontese ha piegato in cinque set l'ecuadoriano Emilio Gomez ...

Eurosport_IT : Seconda giornata del Roland-Garros! ?? ???? Oggi in campo 5 azzurri ma anche Rafa Nadal e Dominic Thiem ?? Tutti i ma… - Tenniscircus : Daniel Evans sulle palline del RG: 'Non le darei nemmeno ad un cane' - - Tenniscircus : Andy Murray: 'Fisicamente non mi aspetto di tornare quello di prima' - - Pall_Gonfiato : #RolandGarros, #Sonego vince la battaglia contro #Gomez - YvanGoSlow24 : Nadal, al Roland Garros, prima dei quarti di finale nemmeno so quando gioca, se gioca e dove gioca. PIANGO. -