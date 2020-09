Paolo Brosio – Covid, in lacrime: “non ho mai mollato, affidato a Dio” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il noto Paolo Brosio commuove tutti con un messaggio in cui spiega di aver preso il Covid-19 prima dell’ingresso al GF Vip: lacrime e commozione Paolo Brosio (fonte foto: Instagram @ PaoloBrosioreal)“Ho avuto il coronavirus, ho visto morire gente in stanza con me”, un lungo messaggio commosso arriva da Paolo Brosio, che affida a Facebook le sue parole, svelando la ragione del mancato ingresso nella casa del GF Vip: le sue lacrime spiegano i momenti duri che ha dovuto trascorrere nella paura. Un alone di mistero aveva circondato l’esordio di questa edizione del Grande Fratello, con l’assenza improvvisa del giornalista che, come tutti gli appassionati del ... Leggi su chenews (Di lunedì 28 settembre 2020) Il notocommuove tutti con un messaggio in cui spiega di aver preso il-19 prima dell’ingresso al GF Vip:e commozione(fonte foto: Instagram @real)“Ho avuto il coronavirus, ho visto morire gente in stanza con me”, un lungo messaggio commosso arriva da, che affida a Facebook le sue parole, svelando la ragione del mancato ingresso nella casa del GF Vip: le suespiegano i momenti duri che ha dovuto trascorrere nella paura. Un alone di mistero aveva circondato l’esordio di questa edizione del Grande Fratello, con l’assenza improvvisa del giornalista che, come tutti gli appassionati del ...

