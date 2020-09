Napoli, scuole riaperte e strade chiuse: ingorghi in tutta la città. I vigili: Più auto in strada, colpa del Covid (Di lunedì 28 settembre 2020) Mattina di grandi ingorghi di traffico veicolare a Napoli. La riapertura delle scuole dopo l’allerta meteo, il maltempo, le difficoltà del trasporto pubblico e l’aumento dell’uso dell’auto privata a causa del Covid hanno portato un forte aumento del traffico. “Abbiamo tutti gli uomini impegnati in strada – spiega all’Ansa Ciro Esposito, capo della Polizia Municipale – in una mattinata molto critica. Ci sono stati forti ingorghi nella zona ospedaliera, ma anche nelle aree vicine come a Capodimonte e in altre aree della città”. Traffico ingolfato anche in via Marina e nel tratto che dalla stazione di Piazza Garibaldi porta al centro cittadino. I problemi di oggi sono appesantiti anche dalla chiusura per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 settembre 2020) Mattina di grandidi traffico veicolare a. La riapertura delledopo l’allerta meteo, il maltempo, le difficoltà del trasporto pubblico e l’aumento dell’uso dell’privata a causa delhanno portato un forte aumento del traffico. “Abbiamo tutti gli uomini impegnati in– spiega all’Ansa Ciro Esposito, capo della Polizia Municipale – in una mattinata molto critica. Ci sono stati fortinella zona ospedaliera, ma anche nelle aree vicine come a Capodimonte e in altre aree della città”. Traffico ingolfato anche in via Marina e nel tratto che dalla stazione di Piazza Garibaldi porta al centro cittadino. I problemi di oggi sono appesantiti anche dalla chiusura per ...

