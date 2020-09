Mercato Juve, vice Alex Sandro cercasi: ma il suo futuro è un rebus (Di lunedì 28 settembre 2020) Alla luce della partita di ieri sera, è più che mai lampante che la Juventus di Andrea Pirlo necessiti di un altro terzino sinistro. L’infortunio di Alex Sandro starebbe mettendo in difficoltà il Maestro, che sia alla prima che alla seconda uscita stagionale è stato costretto a schierare due uomini a sorpresa, come Gianluca Frabotta e Juan Cuadrado. Il primo è un giovane dell’Under 23, mentre il colombiano è un destro naturale e contro la Roma ha faticato e non poco in quella posizione. La cosa che colpisce di più è che in quel ruolo potrebbe agire anche Mattia De Sciglio, ma ancora una volta Pirlo ha deciso di lasciarlo in panchina, nonostante fosse a disposizione. Su questo punto tre potrebbero essere le considerazioni: l’ex Milan potrebbe ancora non essere ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Alla luce della partita di ieri sera, è più che mai lampante che lantus di Andrea Pirlo necessiti di un altro terzino sinistro. L’infortunio distarebbe mettendo in difficoltà il Maestro, che sia alla prima che alla seconda uscita stagionale è stato costretto a schierare due uomini a sorpresa, come Gianluca Frabotta e Juan Cuadrado. Il primo è un giovane dell’Under 23, mentre il colombiano è un destro naturale e contro la Roma ha faticato e non poco in quella posizione. La cosa che colpisce di più è che in quel ruolo potrebbe agire anche Mattia De Sciglio, ma ancora una volta Pirlo ha deciso di lasciarlo in panchina, nonostante fosse a disposizione. Su questo punto tre potrebbero essere le considerazioni: l’ex Milan potrebbe ancora non essere ...

