Legittimo impedimento per Berlusconi causa Covid: processo Ruby Ter rinviato al 19 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Silvio Berlusconi non si è ancora negativizzato e, vista la sua positività al Covid-19, è stata accolta la richiesta di Legittimo impedimento nel processo sul caso Ruby ter a Milano, che vede imputato il leader di Forza Italia per corruzione in atti giudiziari, assieme ad altre 28 persone. L'udienza sarà quindi rinviata, su decisione dei giudici della settima sezione penale, al prossimo 19 ottobre, e servirà soltanto per rivalutare, attraverso documentazione medica, le condizioni dell'ex premier e per decidere, poi, in quale data potrà ripartire il procedimento. L'ex premier era risultato positivo al tampone il 2 settembre. Due giorni dopo si era deciso per il suo ricovero al San Raffaele dal quale è ...

