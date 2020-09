Lazio-Inzaghi | ancora nessun incontro per il rinnovo

(Di lunedì 28 settembre 2020) Lanon hafissatoper ildi Simone. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c'è distanza tra le parti, con il club biancoceleste che offre 3 milioni di euro di stipendio, e il tecnico che vorrebbe uno sforzo maggiore dopo aver portato la squadra in ...

SkySport : Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - CreshBandicot : RT @SkySport: Fratelli Inzaghi, siparietto a Sky dopo le vittorie: 'Nostro padre piangeva di gioia' ? - CorSport : #Lazio, è tutto un altro #Marusic: i numeri del ‘treno' di Inzaghi - LazioArgentina : RT @Solo_La_Lazio: ?? Brutte notizie per Simone Inzaghi ? Luiz Felipe ancora indisponibile ?? Anche con Atalanta e Inter difesa ridotta all… - troppevoltezero : RT @Bubu_Inter: Qui Marchegiani non era contro i 5 cambi, strano. -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, fa un focus sulla Lazio e, in modo particolare, su Simone Inzaghi. Il contratt ...Principio d'accordo per la mezzala dello United, mentre per il difensore del Basilea prima serve sfoltire la rosa ...