L' auto futuristica che attraversò la Storia Ne fu fatta una | sfuggì a Hitler e Tito

(Di lunedì 28 settembre 2020) Dalla Jugoslavia agli Usa alla Germania, l'avventura della Alfa Jankovits creata negli anni Trenta da due fratelli di Fiume. Il figlio di uno dei costruttori: "Supercar da turismo. Per noi non era una ...

Ultime Notizie dalla rete : auto futuristica

Quotidiano.net

Dalla Jugoslavia agli Usa alla Germania, l’avventura della Alfa Jankovits creata negli anni Trenta da due fratelli di Fiume. Il figlio di uno dei costruttori: "Supercar da turismo. Per noi non era una ...Dalla Jugoslavia agli Usa alla Germania, l’avventura della Alfa Jankovits creata negli anni Trenta da due fratelli di Fiume. Il figlio di uno dei costruttori: "Supercar da turismo. Per noi non era una ...