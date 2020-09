L’algoritmo dell’indignazione | politica e giustizia ai tempi dei social

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 28 settembre 2020) Spesso accade che nelle Famiglie numerose, i genitori, i nonni e gli zii, anche se non lo ammetterebbero mai, hanno un figlio o un nipote preferito, quello che se combina una marachella ha molte più probabilità di uscirne indenne rispetto agli altri fratelli o alle altre sorelle. In questa premessa azzardata, è facile riconoscere anche alcuni comportamenti o sentimenti che vengono fuori nei Partiti, in particolare tra gli elettori e i simpatizzanti.Probabilmente l’indignazione, ormai, non è più frutto di una propria percezione, ma di un sentimento indotto dalla massa e dai, quasi ci fosse un algoritmo anche per designare eventuali vittime della morale pubblica o gli indenni.Giudici seriali integerrimi, questi lettori e frequentatori assidui delle piattaforme, dove sei condannato o assolto a seconda ...