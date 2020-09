“Il PD vuole Bella Ciao nelle scuole da cantare con l’Inno di Mameli”, ma non è così: titoli fuorvianti e disinformazione (Di lunedì 28 settembre 2020) Il PD vuole Bella Ciao nelle scuole? Lucia Borgonzoni ha lanciato “l’allarme” in un post pubblicato domenica 27 settembre che riprende un titolo pubblicato dal Giornale il 25 settembre. Chi si ferma al titolo intuisce che secondo il PD la canzone popolare Bella Ciao sarà obbligatoria nelle scuole accompagnata dall’Inno di Mameli, ma le cose non stanno esattamente così. A smentire questa verità non sono le testate, bensì il testo ufficiale della Proposta di Legge 2483 presentata il 30 aprile 2020. Come dicevamo, si tratta di una proposta di legge presentata il 30 aprile 2020 da un gruppo di parlamentari dem, pochi giorni dopo la Festa della Liberazione che ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 settembre 2020) Il PD? Lucia Borgonzoni ha lanciato “l’allarme” in un post pubblicato domenica 27 settembre che riprende un titolo pubblicato dal Giornale il 25 settembre. Chi si ferma al titolo intuisce che secondo il PD la canzone popolaresarà obbligatoriaaccompagnata dall’Inno di Mameli, ma le cose non stanno esattamente così. A smentire questa verità non sono le testate, bensì il testo ufficiale della Proposta di Legge 2483 presentata il 30 aprile 2020. Come dicevamo, si tratta di una proposta di legge presentata il 30 aprile 2020 da un gruppo di parlamentari dem, pochi giorni dopo la Festa della Liberazione che ...

NicolaPorro : Il #Governo vuole prorogare lo #statodiemergenza mentre Pagnoncelli sul Corsera dice che il #centrodestra è maggior… - CarloCalenda : Si. Come sempre accade nelle cose che fai quando vedi dei progressi. Per crescere ci vuole tempo, lavoro e passione… - fattoquotidiano : 'ZAIASTAN' Ha di nuovo stravinto le elezioni: ma dall’inquinamento alla sanità, dal consumo di suolo alle opere pub… - NotGiuliaL : lo dico? lo dico. il fatto di non essere bluegreeners non mi dà il diritto di insulare chi lo è. ognuno ha le pro… - anthos965iclou1 : RT @meryanne61: Il sole, non ne vuole sapere #diTornare -

Ultime Notizie dalla rete : “Il vuole Smart Manufacturing: da Schneider Electric il 14 e 22 ottobre due giornate virtuali per scoprire il futuro dell'industria Fortune Italia