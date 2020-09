Il Comune di Como ha scoperto che il suo sistema di riconoscimento facciale non è quello che aveva comprato

Leggi su wired

(Di lunedì 28 settembre 2020)(foto: Wired.it)Si torna a parlare die tecnologie di sorveglianza. La prima città in Italia a dotarsi di undi telecamere contorna a far parlare di sé. Se già la gara d’appalto del 2019 e l’affidamento dei lavori all’inizio dell’anno allo scopo di portare “innovazione” e sicurezza sul territorio erano di per sé problematici e – come confermato anche dal Questore di– senza riscontro nei fatti e nei numeri sulla criminalità, il collaudo ha confermato l’incongruenza della vicenda. Nonostante il parere negativo del Garante della privacy e la mancanza di basi giuridiche per il funzionamento ...