Georgina Rodriguez in versione casalinga | CR7 salva la Juve | lei si occupa di…

Leggi su golssip

(Di lunedì 28 settembre 2020) Gli impegni professionali tengonoRodríguez spesso lontana da casa. Ma quando la sua agenda glielo permette, la modella coglie l'occasione per godersi la sua famiglia, fare progetti con Cristiano Ronaldo o sedersi a giocare con i bambini senza pensare ad altro. Non solo: spazio anche ai lavori domestici. Ieri la modella ha condiviso uno scatto nel quale era intenta a stirare i panni, un'zione che non aveva mai condiviso prima.è vestita con una tuta rosa e ha il ferro da stiro in mano. La fidanzata di CR7, mentre lui era intento are lantus da una sconfitta, ama prendersi personalmente cura anche della casa...in: CR7la ...