Genoa, 14 tesserati positivi al Coronavirus: 8 calciatori e 4 componenti dello staff (Di lunedì 28 settembre 2020) Sono ben 14 i tesserati positivi al Coronavirus che sono stati registrati in casa Genoa dopo la partita di campionato contro il Napoli, 6-0 il risultato finale. Potrebbero essere addirittura 8 i calciatori con esito positivo. "Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione".

