Conte 'mette nel mirino' anche il Reddito di cittadinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiede la modifica del Reddito di cittadinanza. In questo modo non può andare avanti. Annunciato il doppio colpo alla Lega di Salvini con la modifica dei decreti Sicurezza e con una riforma del sistema pensionistico, con Quota 100 che finirà in cantina alla scadenza dei termini, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte vuole un cambio di passo anche per quanto il Reddito di cittadinanza. Il Premier Conte vuole modifiche al Reddito di cittadinanza Siamo di fronte ad una misura che sin dalla sua nascita raccoglie polemiche. L'assistenza economica ai richiedenti in linea generale funziona, l'introduzione nel mondo del lavoro decisamente meno.

