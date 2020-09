Chiara Ferragni denunciata per “blasfemia” dal Codacons: Fedez interviene, ecco che succede (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons spara nuovamente a zero contro Chiara Ferragni e Fedez. Questa volta l’accusa è di “blasfemia” e riguarda in prima persona l’imprenditrice digitale dopo avere condiviso su Instagram la sua illustrazione della Madonna con bambino con il suo volto, ma un’idea dell’artista Francesco Vezzoli. Chiara Ferragni denunciata per “blasfemia” dal Codacons: Fedez interviene Presentiamo... L'articolo Chiara Ferragni denunciata per “blasfemia” dal Codacons: Fedez interviene, ecco che succede proviene da Blog Tivvù - ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilspara nuovamente a zero contro. Questa volta l’accusa è di “blasfemia” e riguarda in prima persona l’imprenditrice digitale dopo avere condiviso su Instagram la sua illustrazione della Madonna con bambino con il suo volto, ma un’idea dell’artista Francesco Vezzoli.per “blasfemia” dalPresentiamo... L'articoloper “blasfemia” dalcheproviene da Blog Tivvù - ...

