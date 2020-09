Calciatori Genoa positivi, prof. Galli: “Forse errore laboratorio. Contagi Napoli? Serve tempo ma all’aperto meno rischi” (Di lunedì 28 settembre 2020) Massimo Galli, responsabile per le malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha commentato così la notizia dei 14 positivi riscontrati all'interno del Genoa: "Se tutti i test erano negativi un paio di giorni fa e ora sono tutti positivi, mi chiedo se la società abbia fatto dei riscontri immediati su questi test. Qualche dubbio sulla faccenda me lo fanno sorgere - ha dichiarato a Sky Sport - Mi è già capitato di vedere in tutti questi mesi qualche epidemia di positività che poi non si è rivelata tale. Questa totale sincronia nella positività è possibile ma vengono dei dubbi. Trovare delle false positività è possibile per un errore di laboratorio. Non ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 28 settembre 2020) Massimo, responsabile per le malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha commentato così la notizia dei 14riscontrati all'interno del: "Se tutti i test erano negativi un paio di giorni fa e ora sono tutti, mi chiedo se la società abbia fatto dei riscontri immediati su questi test. Qualche dubbio sulla faccenda me lo fanno sorgere - ha dichiarato a Sky Sport - Mi è già capitato di vedere in tutti questi mesi qualche epidemia dità che poi non si è rivelata tale. Questa totale sincronia nellatà è possibile ma vengono dei dubbi. Trovare delle falsetà è possibile per undi. Non ...

