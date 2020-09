Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo, +1,32%, (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - Tokyo, 28 SET - La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo la chiusura positiva degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con cautela agli ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, -, 28 SET - Laditermina la prima seduta della settimana in, seguendo lapositiva degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con cautela agli ...

fisco24_info : Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,32%): Cambi: yen si rafforza su dollaro, stabile su euro - fisco24_info : Borsa: Asia chiude in rialzo con dati industria cinese: In positivo Tokyo (+1,3%), lo yen poco mosso sul dollaro - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in rialzo con dati industria cinese. In positivo Tokyo (+1,3%), lo yen poco mosso sul dollaro… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Borsa di Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%). Cambi: yen stabile su dollaro ed euro #ANSA - padovesi58a : Borsa Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%) -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Tokyo Borsa Tokyo, apertura in rialzo (+0,77%) - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,32%)

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo la chiusura positiva degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con cautela agli sviluppi delle tensioni ...

Tokyo, avvio di settimana positivo per la borsa giapponese

Avvio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso di oltre 1 punto percentuale (+1,32%) a 23.511,62 punti, sulla scia di Wall Street ch ...

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo la chiusura positiva degli indici azionari Usa, con gli investitori che guardano con cautela agli sviluppi delle tensioni ...Avvio di settimana positivo per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta odierna con un progresso di oltre 1 punto percentuale (+1,32%) a 23.511,62 punti, sulla scia di Wall Street ch ...