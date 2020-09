Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati (Di domenica 27 settembre 2020) Giulio Raselli e Giulia D’Urso, coppia nata nella scorsa stagione di Uomini e Donne, si sono lasciati: l’annuncio dell’ex tronista. Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati. Pochi mesi dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne e l’inizio della storia d’amore senza telecamere, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono detti addio. … L'articolo Uomini e Donne, Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati è stato pubblicato prima sul sito ... Leggi su chedonna (Di domenica 27 settembre 2020)D’Urso, coppia nata nella scorsa stagione di, si: l’annuncio dell’ex tronista.D’Urso si. Pochi mesi dopo la scelta nello studio die l’inizio della storia d’amore senza telecamere, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sidetti addio. … L'articoloD’Urso siè stato pubblicato prima sul sito ...

ferrazza : Le donne hanno figli, gli uomini no. - PietroGrasso : Sociologo, giornalista, attivista politico. 32 anni fa Mauro Rostagno veniva ucciso dalla mafia. In Sicilia, come n… - rubio_chef : “Gli uomini decidono le guerre, le donne vivono sulle rovine. Ci sveglieremo un giorno su un pianeta di donne in cu… - Newsinunclick : Profondo cordoglio e vicinanza alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per la tragica scomparsa del Sottufficiale Aurelio Visalli - MinisteroDifesa : Profondo cordoglio e vicinanza alle donne e agli uomini della @guardiacostiera per la tragica scomparsa del Sottuff… -