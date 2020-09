Stipendio raddoppiato per Tridico, Inps: Misura non retroattiva. Conte, ‘Non ero a conoscenza’. Di Maio, ‘Chiederò chiarimenti’ (Di domenica 27 settembre 2020) Stipendio raddoppiato per Pasquale Tridico. Il compenso passa da 62mila a 150mila euro l’anno. Inps, ‘Misura non retroattiva”. ROMA – Stipendio raddoppiato Pasquale Tridico. Come riportato da La Repubblica, i ministri Catalfo e Gualtieri hanno accettato la richiesta arrivata dall’Inps, con il suo compenso del numero uno dell’Istituto che passa da 62mila a 150mila euro l’anno. Nel decreto l’incremento è previsto anche per il presidente dell’Inail (stesse cifre di Tridico), per i vicepresidenti dei due istituti (40mila euro che diventano 60mila in caso di deroghe) e per i consiglieri di amministrazione che guadagnano 23mila euro ... Leggi su newsmondo (Di domenica 27 settembre 2020)per Pasquale. Il compenso passa da 62mila a 150mila euro l’anno., ‘non”. ROMA –Pasquale. Come riportato da La Repubblica, i ministri Catalfo e Gualtieri hanno accettato la richiesta arrivata dall’, con il suo compenso del numero uno dell’Istituto che passa da 62mila a 150mila euro l’anno. Nel decreto l’incremento è previsto anche per il presidente dell’Inail (stesse cifre di), per i vicepresidenti dei due istituti (40mila euro che diventano 60mila in caso di deroghe) e per i consiglieri di amministrazione che guadagnano 23mila euro ...

