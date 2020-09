Play Store, nuove politiche per gli acquisti in app (Google come Apple) (Di domenica 27 settembre 2020) Bloomberg riferisce che Google sottolineerà nuovamente la sua politica di acquisto in-app con gli sviluppatori che pubblicano le proprie app sul Play Store.Google attualmente impone che tutti i servizi con acquisti in-app utilizzino i servizi di fatturazione del Play Store, un processo che consente alla società californiana di trattenere il 30% delle entrate.La politica di Google è la stessa da anni, ma la società la rafforzerà, poiché molti sviluppatori non seguono i requisiti di Google.Epic Games contro Apple e Google, Fortinite rimosso dai rispettivi StoreNuova politica sul Play Store, ... Leggi su pantareinews (Di domenica 27 settembre 2020) Bloomberg riferisce chesottolineerà nuovamente la sua politica di acquisto in-app con gli sviluppatori che pubblicano le proprie app sulattualmente impone che tutti i servizi conin-app utilizzino i servizi di fatturazione del, un processo che consente alla società californiana di trattenere il 30% delle entrate.La politica diè la stessa da anni, ma la società la rafforzerà, poiché molti sviluppatori non seguono i requisiti di.Epic Games contro, Fortinite rimosso dai rispettiviNuova politica sul, ...

