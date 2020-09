Niente Quota 100 per il 2022, cosa succederà? (Di domenica 27 settembre 2020) Quota 100, che permette di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi, non sarà più in vigore il 31 dicembre 2021. Come potrebbero dunque cambiare le pensioni dal 2022? «Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100». Lo dice il premier Giuseppe Conte al festival dell’Economia di Trento, precisando che piuttosto «tra le riforme che ci aspettano possiamo anche lavorare su quella delle pensioni. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare una lista dei lavori usuranti mi sembra la prospettiva migliore. Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020)100, che permette di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi, non sarà più in vigore il 31 dicembre 2021. Come potrebbero dunque cambiare le pensioni dal? «100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale. Non è all’ordine del giorno il rinnovo di100». Lo dice il premier Giuseppe Conte al festival dell’Economia di Trento, precisando che piuttosto «tra le riforme che ci aspettano possiamo anche lavorare su quella delle pensioni. Dobbiamo metterci attorno a un tavolo: ad esempio fare una lista dei lavori usuranti mi sembra la prospettiva migliore. Un professore universitario vorrebbe lavorare a settant’anni, mentre in tanti lavori usuranti non possiamo prospettare una ...

piero636 : Ahahahah! Governo di sinistra! Tolgono la pensione a chi ha lavorato una vita e lasciano la paghetta a delinquenti,… - ve_mauro : @LelloPinto Se sul principio sono d'accordo, ma non raccontiamo cose false. RdC da soldi a chi non fa niente (o lav… - opissochiara1 : RT @federic56795759: Tridico, in quota ai 'moralizzatori' pentastellati, si è più che raddoppiato lo stipendio con effetto retroattivo. Si… - Enrico72310082 : @Delorenzoanna1 @matteosalvinimi @IlCastiga Sbagli non è 'tanto lo faranno' ma lo ha fatto il capitano già 2 anni f… - Enrico72310082 : @Alexct9 @matteosalvinimi Leggiti la legge del tuo beneamato Salvini, è una finestra di 3 anni, lui non ha abolito… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente Quota Niente Quota 100 per il 2022, cosa succederà? Metropolitan Magazine Niente Quota 100 per il 2022, cosa succederà?

Quota 100, che permette di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi, non sarà più in vigore il 31 dicembre ...

Microsoft ha acquistato Zenimax, ma la società di Bethesda era inizialmente in trattative con Electronic Arts

Microsoft ha acquistato Zenimax e Bethesda, tuttavia, prima di Xbox, c'era EA come possibile acquirente di tutta la compagnia.

Quota 100, che permette di andare in pensione con 62 anni d’età e 38 di contributi, non sarà più in vigore il 31 dicembre ...Microsoft ha acquistato Zenimax e Bethesda, tuttavia, prima di Xbox, c'era EA come possibile acquirente di tutta la compagnia.