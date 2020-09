Napoli Genoa, i convocati di Gattuso (Di domenica 27 settembre 2020) Gennaro Gattuso ha reso noti i convocati per Napoli-Genoa Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita delle 18 contro il Genoa. Assenti Malcuit, Younes e Ounas. convocati – Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Gennaroha reso noti iperGennaro, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della partita delle 18 contro il. Assenti Malcuit, Younes e Ounas.– Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - ForzAzzurri1926 : NAPOLI, UFFICIALE LE SCELTE DI GATTUSO, TUTTO PRONTO PER LA SFIDA CONTRO IL GENOA. IL COMUNICATO >>>>… - kupaleon : RT @DiMarzio: #SerieA | #Genoa, #Schone positivo al #Covid_19: non ci sarà contro il Napoli -