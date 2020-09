METEO 7 Giorni. Avvio settimana con PIOGGIA e FREDDO, poi tregua momentanea (Di domenica 27 settembre 2020) METEO SINO AL 3 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un vortice ciclonico, alimentato da correnti nord-atlantiche particolarmente fredde ed instabili, rinnova il maltempo su parte dell’Italia. I contrasti termici incentivano ancora rovesci e temporali di forte intensità, mentre la presenza del FREDDO in quota comporta ulteriori spruzzate di neve su Alpi e dorsale appenninica. La depressione continua a richiamare masse d’aria fredda in quota mantenendo il METEO molto movimentato. Le condizioni METEO instabili e perturbate si confermeranno anche ad inizio settimana, quando la depressione abbraccerà ancora l’Italia, pur con fulcro in lento spostamento verso levante. Rovesci e temporali si localizzeranno su parte del Centro-Sud, specie lungo il Tirreno. Il tempo ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 27 settembre 2020)SINO AL 3 OTTOBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un vortice ciclonico, alimentato da correnti nord-atlantiche particolarmente fredde ed instabili, rinnova il maltempo su parte dell’Italia. I contrasti termici incentivano ancora rovesci e temporali di forte intensità, mentre la presenza delin quota comporta ulteriori spruzzate di neve su Alpi e dorsale appenninica. La depressione continua a richiamare masse d’aria fredda in quota mantenendo ilmolto movimentato. Le condizioniinstabili e perturbate si confermeranno anche ad inizio, quando la depressione abbraccerà ancora l’Italia, pur con fulcro in lento spostamento verso levante. Rovesci e temporali si localizzeranno su parte del Centro-Sud, specie lungo il Tirreno. Il tempo ...

Maltempo. FdI: “ad Isola e Le Castella servizi e decoro diventano un optional”

“Dal 16 settembre con la tempesta tropicale l’intero territorio del comune di Isola ha pagato un prezzo molto alto, con allagamenti, con lo straripare dei fiumiciattoli, alcune spiagge pressoché senza ...

