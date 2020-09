Maltempo e danni a Nuoro, gli interventi dei Vigili del fuoco (Di domenica 27 settembre 2020) Anche in questo caso l'intervento dei Vigili ha scongiurato la propagazione allo stabile , Visited 104 times, 104 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 27 settembre 2020) Anche in questo caso l'intervento deiha scongiurato la propagazione allo stabile , Visited 104 times, 104 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo danni Maltempo, danni e disagi nel Nuorese: decine di interventi dei vigili del fuoco La Nuova Sardegna Maltempo, a Sarno è di nuovo paura

Maltempo, a Sarno è di nuovo paura. Vicolo San Sebastiano e Corso Umberto I sono invasi da fango e detriti. E’ stata attivata la macchina dei soccorsi e a breve ...

Maltempo in Campania, paura a Sarno: centro invaso da fango e detriti, famiglie evacuate

