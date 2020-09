Leo Longanesi | un intellettuale dissidente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 settembre 2020) Leo, credits: webLeoera nato in provincia di Ravenna, a Bagnacavallo, il 30 agosto del 1905, da una famiglia agiata. Molto presto si trasferirono a Bologna. In questo periodo, Leo, ancora bambino, si accostò al fascismo, entrando nelle sue file. Iniziò così a idealizzare oltre misura la figura del Duce. Una volta adulto,si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza. Nel frattempo fondò diversi giornali, che dirigeva lui stesso. Leoe la sua vicinanza al fascismo Nel tempo divenne sempre più vicino al fascismo e a Mussolini, tanto che fu suo lo slogan Mussolini ha sempre ragione.diresse anche il giornale Omnibus, proprio grazie all’appoggio di Mussolini. Si trattò del primo esempio in assoluto ...