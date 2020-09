Golf, Irish Open 2020: Catlin vince in rimonta (Di domenica 27 settembre 2020) Successo di John Catlin nel Duty Free Irish Open, prova dello European Tour che è andata in scena sul percorso del Galgorm Castle Golf Club (par 70), a Ballymena nell’Irlanda del Nord. L’americano ha sollevato il trofeo dopo aver iniziato la giornata finale dall’ottavo posto, il punteggio finale complessivo è di 270 (67 70 69 64, -10). Alle spalle di Catlin si piazza Aaron Rai, in vetta nei primi tre turni e secondo con 272 (-8), poi da segnalare anche l’ottima prova del thailandese Jazz Janewattananond, 24enne di Bangkok con sei allori sull’Asian Tour, che è riuscito a raggiungere la vetta per alcune buche in compagnia di Catlin e Rai, per poi defilarsi e concludere in terza posizione con 273 (-7) alla pari con ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Successo di Johnnel Duty Free, prova dello European Tour che è andata in scena sul percorso del Galgorm CastleClub (par 70), a Ballymena nell’Irlanda del Nord. L’americano ha sollevato il trofeo dopo aver iniziato la giornata finale dall’ottavo posto, il punteggio finale complessivo è di 270 (67 70 69 64, -10). Alle spalle disi piazza Aaron Rai, in vetta nei primi tre turni e secondo con 272 (-8), poi da segnalare anche l’ottima prova del thailandese Jazz Janewattananond, 24enne di Bangkok con sei allori sull’Asian Tour, che è riuscito a raggiungere la vetta per alcune buche in compagnia die Rai, per poi defilarsi e concludere in terza posizione con 273 (-7) alla pari con ...

