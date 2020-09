Galabinov | è suo il primo goal dello Spezia in Serie A

(Di domenica 27 settembre 2020) Sarà una giornata da ricordare per Andrejche, durante-Sassuolo, ha siglato il pareggio riacciuffando la compagine emiliana. È il, storico,della società spezzina inA. La firma è griffata da uno degli uomini simbolo della meravigliosa cavalcata che i ragazzi di Vincenzo Italiano hanno effettuato nello scorso campionato diB. Ilassist messo a referto in massima, invece, porta il nome di Matteo Ricci. L'articolo, è suo ilinA proviene da Metropolitan Magazine.

Italiano ricomincia come aveva finito, dovendo gestire le assenze: da Acampora a Marchizza, passando per Mastinu e Mattiello, fino agli squalificati Terzi e Maggiore. Cinque undicesimi della formazion ...