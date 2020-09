Covid: due test negativi a 24 ore l’uno dall’altro per poter tornare a scuola (Di domenica 27 settembre 2020) Covid: due test negativi a 24 ore l’uno dall’altro per poter tornare a scuola. Con una circolare il Ministero della Salute sembra finalmente aver fatto chiarezza sulle condizioni che devono esserci affinché alunni, bidelli e insegnanti possano tornare a scuola dopo essere stati testati positivi al virus della Covid-19. Covid: due test negativi a 24 ore l’uno dall’altro per poter tornare a scuola La cosa dovrebbe funzionare così. In caso di sintomi sospetti in un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente” il tampone all’Asur di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 settembre 2020): duea 24 ore l’uno dall’altro per. Con una circolare il Ministero della Salute sembra finalmente aver fatto chiarezza sulle condizioni che devono esserci affinché alunni, bidelli e insegnanti possanodopo essere statiati positivi al virus della-19.: duea 24 ore l’uno dall’altro perLa cosa dovrebbe funzionare così. In caso di sintomi sospetti in un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere “tempestivamente” il tampone all’Asur di ...

