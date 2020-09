Corsport | contro il Genoa giocano Mertens | Osimhen e Insigne

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 27 settembre 2020) Dopo l’ottima partenza con vittoria Napoli ecercano il bis nella sfida di questo pomeriggio in programma alle 18 al San Paolo. Il Corriere dello Sport nelle ultime previsioni sulla formazione che Gattuso metterà in campo stravolte i pronostici e vede in campoal fianco di. Le probabili formazioni di Napoli-NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz; Lozano,. ALL.: Gattuso. A disp.: Ospina, Contini, Mario Rui, Rrhmani, Demme, Lobotka, Maksimovic, Luperto, Ghoulam, Elmas, Politano, Petagna. L'articolo ilNapolista.