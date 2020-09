Ballando con Stelle: guerra “eterna” Lucarelli e Mussolini (Di domenica 27 settembre 2020) Non accenna a placarsi la faida fra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. anche nella puntata di ieri di Ballando con le Stelle, infatti, tra le due sono volate pesanti parole. A Ballando con le Stelle il livello si alza puntata dopo puntata. Ma anche le rivalità si fanno sempre più acute e, tra le più decise, c’è sicuramente quella tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. La prima ancoraArticolo completo: Ballando con Stelle: guerra “eterna” Lucarelli e Mussolini dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 27 settembre 2020) Non accenna a placarsi la faida fra Selvaggiae Alessandra. anche nella puntata di ieri dicon le, infatti, tra le due sono volate pesanti parole. Acon leil livello si alza puntata dopo puntata. Ma anche le rivalità si fanno sempre più acute e, tra le più decise, c’è sicuramente quella tra Selvaggiae Alessandra. La prima ancoraArticolo completo:con“eterna”dal blog SoloDonna

