Paolini-Bolsova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di sabato 26 settembre 2020) Il primo turno del Roland Garros 2020 metterà di fronte Jasmine Paolini e Aliona Bolsova Zadoinov, giocatrici dalle caratteristiche tecniche profondamente differenti. L’italiana dovrà offrire il meglio di sé per uscire indenne dallo scontro, complesso qualora si consideri la solidità dei colpi dell’iberica: match in scena lunedì 28 o martedì 29 settembre, con orario da definire. La copertura televisiva del torneo è affidata a Eurosport (canale 211 di Sky, Dazn), con live streaming offerti da Eurosport Player. Peraltro, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del match. Leggi su sportface (Di sabato 26 settembre 2020) Il primo turno delmetterà di fronte Jasminee AlionaZadoinov, giocatrici dalle caratteristiche tecniche profondamente differenti. L’italiana dovrà offrire il meglio di sé per uscire indenne dallo scontro, complesso qualora si consideri la solidità dei colpi dell’iberica: match in scena lunedì 28 o martedì 29 settembre, conda definire. La copertura televisiva del torneo è affia Eurosport (211 di Sky, Dazn), con liveofferti da Eurosport Player. Peraltro, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sullo svolgimento del match.

