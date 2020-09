(Di sabato 26 settembre 2020) E’ successo la notte scorsa. Con una ferita all’destro era steso inCristoforolaterale nei pressi della pineta di. Nonostante il maltempo e le condizione metereologiche avverse, la pattuglia del commissariato di, diretto da Eugenio Ferraro, ha notato l’uccello, uno splendidonotturno che, a causa di una ferita ad unera in evidente difficoltà, rischiando la propria incolumità su una strada notoriamente ad alto scorrimento. Bloccato il traffico veicolare, l’”Allocco”, privo di sensi, èraccolto e immediatamentedagli agenti delladiche lo hanno ...

CorriereCitta : Ostia, trovato in terra sulla Colombo ferito ad un occhio: rapace soccorso dalla Polizia di Stato -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia trovato

IlFaroOnline.it

La donna che ha scoperto i segreti del cuore è un cervello in fuga di Ostia. «Sono andata via dall’Italia perché volevo fare ciò che mi piaceva: ricerca. Ho seguito la scienza». Michela Noseda parla d ...Ostia – “Le case Ater di via della Tortuga sono invase dalla spazzatura!”. E’ la preoccupante denuncia dei residenti delle case popolari situate a Ostia Ponente, che ormai da diversi anni devono convi ...