Maltempo, oltre mille interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono più di 1.000 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco per il Maltempo che da ieri sta interessando il Nord Italia e il versante tirrenico della penisola. Particolarmente coinvolte Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.In Lombardia, nelle province di Varese e Como proseguono gli interventi per alberi abbattuti e dissesti statici, 200 i soccorsi fatti. In Emilia Romagna 120 interventi dei vigili del fuoco tra Parma e Reggio Emilia. Per il forte vento nella zona di Perugia, sono stati 150 gli interventi per il Maltempo.Nella tarda serata di ieri una tromba d'aria ha colpito la zona di Cecina e Rosignano (Livorno) provocando danni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono più di 1.000 glidi soccorso effettuati daidelper ilche da ieri sta interessando il Norde il versante tirrenico della penisola. Particolarmente coinvolte Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.In Lombardia, nelle province di Varese e Como proseguono gliper alberi abbattuti e dissesti statici, 200 i soccorsi fatti. In Emilia Romagna 120deideltra Parma e Reggio Emilia. Per il forte vento nella zona di Perugia, sono stati 150 gliper il.Nella tarda serata di ieri una tromba d'aria ha colpito la zona di Cecina e Rosignano (Livorno) provocando danni ...

Un nuovo violento acquazzone si è abbattuto questa notte sulla capitale. Complice la tarda ora non si sono riscontrati gravi disagi, ma sono stati numerosi gli interventi di vigili del fuoco e polizia ...

Antella, giù un muro: 8 evacuati Una tromba d’aria a Rosignano

Una tromba d’aria si è abbattuta ieri sera su Rosignano Solvay e ha colpito la zona dei Palazzoni vicino al lungomare. Molte le case danneggiate, oltre a un ristorante e al centro sportivo dei Canotti ...

