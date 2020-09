Incendio in centro, motorini distrutti dalle fiamme. La colonna di fumo è impressionante (Di sabato 26 settembre 2020) Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio nel centro di Firenze per un Incendio di motorini in piazza Davanzati, episodio che ha richiamato la curiosità di centinaia di passanti che si sono accalcati ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 settembre 2020) Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio neldi Firenze per undiin piazza Davanzati, episodio che ha richiamato la curiosità di centinaia di passanti che si sono accalcati ...

repubblica : Firenze, una colonna di fumo in centro vicino a Palazzo Strozzi. L'incendio potrebbe essere doloso - cderegil : RT @repubblica: Firenze, una colonna di fumo in centro vicino a Palazzo Strozzi. L'incendio potrebbe essere doloso - Yogaolic : RT @repubblica: Firenze, una colonna di fumo in centro vicino a Palazzo Strozzi. L'incendio potrebbe essere doloso - libellula58 : RT @repubblica: Firenze, una colonna di fumo in centro vicino a Palazzo Strozzi. L'incendio potrebbe essere doloso - Il_Centro : #Abruzzo #26settembre #sabato #Teramo #SanNicoloaTordino Anziana malata e immobilizzata a letto muore nell'incendio… -