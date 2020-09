Il governo ha deciso di non decidere e di rinviare tutte le questioni divisive a partire dalla legge elettorale

Leggi su linkiesta

(Di sabato 26 settembre 2020) Ricordate la bubbola «faremo subito una nuovaper correggere le distorsioni del Sì»? La ricordate, no? Bene, è confermato: era una bubbola. Una presa in giro. Nicola Zingaretti, Goffredo Bettini, e “giù per li rami”, tutti i fautori del Sì per tutto settembre si erano sbracciati per una inutile approvazione di un testo base almeno alla Camera come fosse una prova d’amore, ecco il nostro correttivo alle distorsioni che verranno prodotte dal taglio dei parlamentari. E invece, tre giorni dopo la vittoria del Sì lanon solo non risorge ma finisce nel freezer in attesa di capire come evolverà il quadro politico. Diciamola tutta: è un bene che sia così. Meglio occuparsi di cose serie. I partiti di ...