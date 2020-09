GF Vip, la Brandi in lacrime, De Blanck sottotono: pagelle della quarta puntata (Di sabato 26 settembre 2020) Le lacrime di Matilde Brandi, la fragilità di Adua Del Vesco e il coraggio di Gabriel Garko: la quarta puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Alfonso Signorini, ancora una volta, si è dimostrato all’altezza delle aspettative, portando sul piccolo schermo uno show che parla di sentimenti a tutto tondo e che non delude. Tanti i momenti emozionanti e toccanti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso e che dimostrano come questo cast del GF Vip sia uno dei più forti e ben studiati di sempre. Dopo una terza puntata emozionante, la quarta lo è stata ancora di più! Le nostre pagelle ai protagonisti della serata. GABRIEL GARKO – Attesissimo ospite della ... Leggi su dilei (Di sabato 26 settembre 2020) Ledi Matilde, la fragilità di Adua Del Vesco e il coraggio di Gabriel Garko: ladel Grande Fratello Vip è stata ricca di colpi di scena. Alfonso Signorini, ancora una volta, si è dimostrato all’altezza delle aspettative, portando sul piccolo schermo uno show che parla di sentimenti a tutto tondo e che non delude. Tanti i momenti emozionanti e toccanti che hanno tenuto il pubblico con il fiato sospeso e che dimostrano come questo cast del GF Vip sia uno dei più forti e ben studiati di sempre. Dopo una terzaemozionante, lalo è stata ancora di più! Le nostreai protagonistiserata. GABRIEL GARKO – Attesissimo ospite...

