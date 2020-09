Gabriel Garko scrive una lettera ad Adua Del Vesco: l’attore fa coming out al GF Vip (Di sabato 26 settembre 2020) Gabriel Garko fa coming out al Grande Fratello Vip con Adua Del Vesco, il loro bellissimo incontro emoziona tutti Gabriel Garko, durante la puntata andata in onda ieri su Canale 5, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare l’ex fidanzata Adua Del Vesco. I due si sono emozionati e commossi, facendo emozionare anche il pubblico e gli altri concorrenti, nemmeno Alfonso Signorini è riuscito a trattenere le lacrime. L’attore ha scritto una lettera ad Adua, l’emozione è stata troppa, faceva fatica a parlare. Quando la gieffina l’ha visto in giardino è apparsa davvero felice, gli ha subito detto: “Volevo dirti una cosa che ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 26 settembre 2020)faout al Grande Fratello Vip conDel, il loro bellissimo incontro emoziona tutti, durante la puntata andata in onda ieri su Canale 5, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare l’ex fidanzataDel. I due si sono emozionati e commossi, facendo emozionare anche il pubblico e gli altri concorrenti, nemmeno Alfonso Signorini è riuscito a trattenere le lacrime. L’attore ha scritto unaad, l’emozione è stata troppa, faceva fatica a parlare. Quando la gieffina l’ha visto in giardino è apparsa davvero felice, gli ha subito detto: “Volevo dirti una cosa che ...

