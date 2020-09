Gabriel Garko | Gabriele Rossi commenta il suo coming out al GF Vip 5

(Di sabato 26 settembre 2020)hato ilout dial Grande Fratello Vip 5 con un'immagine condivisa nelle stories su Instagram: un burattino libero e tre semplici parole. Il commento dialout dial Grande Fratello Vip 5 non si è fatto attendere: un burattino libero ha scritto nelle storie di Instagram l'attore e ballerino che, secondo il gossip, è stato legato per molti mesi a. Ieri sera ilout dial Grande Fratello Vip 5 ha mandato in tilt i social. Il web si aspettava clamorose rivelazioni sull'AresGate ma l'attore ha toccato l'argomento solo ...

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Comunque a Gabriel Garko tra 11 secondi viene un infarto #GFvip - infoitcultura : Gabriel Garko, lo sfogo dopo il Grande Fratello Vip: “Abbassiamo la rabbia” - infoitcultura : Gabriel Garko, le reazioni ‘vip’ al suo coming out -

Gabriel Garko, durante la diretta di ieri, ha fatto coming out al Grande Fratello Vip, facendo cadere la maschera che è stato costretto a portare per ben 48 anni. In molti si sono chiesti come mai l’a ...Il commento di Gabriele Rossi al coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 non si è fatto attendere: un burattino libero ha scritto nelle storie di Instagram l'attore e ballerino che, secon ...