Coronavirus | la possibile “road map” per uscire dall’incubo

Leggi su it.insideover

(Di sabato 26 settembre 2020) Nel giro di qualche anno rimo davvero a metterci alle spalle l’emergenza sanitaria provocata dale tornare alla tanto agognata normalità. Certo, non sarà un percorso lineare, immediato e privo di ostacoli. Ma immaginarsi la luce in fondo al tunnel, adesso, non è più un miraggio. I motivi sono molteplici anche se il più …, la“road map” perdall’incubo InsideOver.