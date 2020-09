Conte punta a rottamare Quota 100. Salvini attacca: «Tornare alla Fornero? La Lega non lo permetterà» (Di sabato 26 settembre 2020) «Non è all’ordine del giorno il rinnovo di Quota 100». Bastano queste parole di Giuseppe Conte dette sul palco del Festival dell’Economia di Trento per sollevare applausi e critiche feroci. Il presidente del Consiglio non ha specificato molto su cosa succederà al piano pensionistico varata dal suo primo governo, sostenuto da Lega e 5 Stelle. «Quota 100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale». Immediata la replica dell’ex alleato Matteo Salvini: «Vogliono Tornare alla Legge Fornero!?!?! La Lega non glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani». Rilancia ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) «Non è all’ordine del giorno il rinnovo di100». Bastano queste parole di Giuseppedette sul palco del Festival dell’Economia di Trento per sollevare applausi e critiche feroci. Il presidente del Consiglio non ha specificato molto su cosa succederà al piano pensionistico varata dal suo primo governo, sostenuto dae 5 Stelle. «100 è un progetto triennale di riforma che veniva a supplire a un disagio sociale». Immediata la replica dell’ex alleato Matteo: «VoglionoLegge!?!?! Lanon glielo permetterà, promesso. Non si scherza con i sacrifici di milioni di lavoratrici e lavoratori italiani». Rilancia ...

