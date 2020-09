Come distinguere tra Covid-19 | raffreddore e influenza?

Leggi su wired

(Di sabato 26 settembre 2020) (foto: Markus Spiske/Unsplash)Così simili, così diversi.-19 esi somigliano sì, ma da subito è stato chiaro che l’infezione da Sars-Cov-2 non fosse solo un’(già di per sé da non sottovalutare). Ma è innegabile che punti di incontro ci siano: entrambe malattie virali, entrambe respiratorie, possono soprattutto portare a sintomi simili. Motivo per cui, ormai alla vigilia di ottobre, quest’anno il consiglio di vaccinarsi contro l’è più forte del solito. Potrebbe aiutare la diagnosi e sgravare, almeno un po’, le strutture sanitarie dal peso che ogni anno devono affrontare a causa dell’. Il ruolo del vaccino nella diagnosi differenziale trova supporto proprio nel ...