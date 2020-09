Ballando con le stelle 2020 | le anticipazioni della seconda puntata oggi | 26 settembre

(Di sabato 26 settembre 2020)con le, leQuesta sera, sabato 26, torna l’appuntamento concon le, l’edizioneslittata nel palinsesto Rai a causapandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono ledi ...

ZZiliani : È il miglior allenatore del mondo (come da sondaggio Sky Sport ormai consegnato ai posteri), e anche Guardiola e Kl… - Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - Ballando_Rai : Appuntamento a sabato prossimo con #BallandoConLeStelle ? @milly_carlucci @paolobelliswing @RaiUno - Italia_Notizie : Ballando con Le Stelle, ecco con chi ballerà Elisa Isoardi - clikservernet : Ballando con Le Stelle, ecco con chi ballerà Elisa Isoardi -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

L’inizio di Daniele Scardina e di Anastasia Kuzmina non è stato dei migliori a Ballando con le Stelle 2020 ma non per colpa loro. Milly Carlucci in apertura di puntata ha spiegato che proprio il bel p ...Cantautore, è conosciuto con l’appellativo di Nero bianco per la sua vocalità caratteristica. È uno dei capisaldi della musica italiana con una carriera costellata di riconoscimenti. Nato in una famig ...