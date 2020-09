Bake Off 2020: Philippe cucina a torso nudo, Csaba e Knam lo smontano (Di sabato 26 settembre 2020) Philippe Che i concorrenti di un talent abbiano come scopo principale quello di stare al centro dell’attenzione, è una cosa da mettere in conto. Sono lì per cucinare, cantare o ballare e in realtà sembra che il loro principale interesse sia quello di apparire e basta, farsi notare, a rischio di andare fuori dal seminato. E’ successo tante volte e sta capitando anche a Bake Off Italia, che per il venticinquenne Philippe Chini sembra trasformarsi a tratti in una passerella. Bake Off 2020: Philippe a torso nudo, il commento infastidito di Csaba Il ragazzo è bravo e i giudici hanno fiducia in lui, ma con i suoi modi da “piacione” a volte esagera. Ammicca alla telecamera, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 settembre 2020)Che i concorrenti di un talent abbiano come scopo principale quello di stare al centro dell’attenzione, è una cosa da mettere in conto. Sono lì perre, cantare o ballare e in realtà sembra che il loro principale interesse sia quello di apparire e basta, farsi notare, a rischio di andare fuori dal seminato. E’ successo tante volte e sta capitando anche aOff Italia, che per il venticinquenneChini sembra trasformarsi a tratti in una passerella.Off, il commento infastidito diIl ragazzo è bravo e i giudici hanno fiducia in lui, ma con i suoi modi da “piacione” a volte esagera. Ammicca alla telecamera, ...

