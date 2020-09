Auricolari sequestrati a New York | ma non sono prodotti contraffatti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 settembre 2020) Quello che si è verificato negli scorsi giorni negli Stati Uniti, nello specifico presso l’aeroporto di New, è un episodio davvero singolare, probabilmente un eccesso di zelo da parte delle autorità doganali a stelle e strisce il quale però si è rivelato un vero e proprio buco nell’acqua. La notizia è stata dal giornale online TheVerge, quì il link, e trova comunque conferma nei post pubblicati sui social dalle parti coinvolte in quest’episodio, i qualiancora visibili in rete. Ma che cosa è accaduto? Ricostruiamo la vicenda.2.000 presuntiCome si può notare in questo post di Twitter ad opera della CBP, U.S. Customs and Border Protection, l’autorità ...