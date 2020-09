ATP 500 di Amburgo mette in evidenza un Tsitsipas in ritardo (Di sabato 26 settembre 2020) ‌Ieri Tsitsipas ha dimostrato ancora la sua fragilità all’ATP 500 di Amburgo. È ovvio che ha fatto vedere anche cose buone, considerando l’avversario alla sua portata Lajovic. ATP 500 di Amburgo grandi in ritardo di condizione I top ten continuano ad avere quella condizione non ideale soprattutto sulla terra rossa. Continuo a pensare che il greco debba fare qualcosa per questo servizio che lo fa sempre cadere sul suo lato sinistro. Questa è una cosa che gli fa ritardare la presa di posizione. Continua a giocare due metri fuori dal campo e a trovarsi a dover recuperare sul tergicristallo a cui lo costringe Lajovic. Un primo set troppo equilibrato Entrambi tengono facilmente i loro turni di servizio, più per demerito dell’avversario aggiungerei. Negli ultimi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) ‌Ieriha dimostrato ancora la sua fragilità all’ATP 500 di. È ovvio che ha fatto vedere anche cose buone, considerando l’avversario alla sua portata Lajovic. ATP 500 digrandi indi condizione I top ten continuano ad avere quella condizione non ideale soprattutto sulla terra rossa. Continuo a pensare che il greco debba fare qualcosa per questo servizio che lo fa sempre cadere sul suo lato sinistro. Questa è una cosa che gli fa ritardare la presa di posizione. Continua a giocare due metri fuori dal campo e a trovarsi a dover recuperare sul tergicristallo a cui lo costringe Lajovic. Un primo set troppo equilibrato Entrambi tengono facilmente i loro turni di servizio, più per demerito dell’avversario aggiungerei. Negli ultimi ...

periodicodaily : ATP 500 di Amburgo mette in evidenza un Tsitsipas in ritardo #ATP500 #ATPAmburgo - sportface2016 : #ATP #Amburgo 2020: il resoconto dei quarti di finale, con #Tsitsipas e #Garin protagonisti - TennisWebMag : Nulla da fare per @fabiofogna negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo. Il numero 15 del mondo è stato fermat… - sportface2016 : #ATPAmburgo 2020: il programma di venerdì 25 settembre, con #Tsitsipas - federtennis : .@fabiofogna in campo ora contro Casper Ruud nell'ATP 500 di Amburgo! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : ATP 500 ATP 500 Amburgo: i big si confermano, male Auger-Aliassime Ubi Tennis ATP 500 di Amburgo mette in evidenza un Tsitsipas in ritardo

Un terzo game inguardabile fatto solo di errori banali, vinto dal greco soltanto perché gettato da Lajovic. ATP 500 di Amburgo non proprio spettacolare Tre orrori di Tsitsipas sul suo turno di battuta ...

TENNIS, AMBURGO: TSITSIPAS E' IL SECONDO SEMIFINALISTA

Stefanos Tsitsipas e' il secondo semifinalista dell'"European Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Center di Amburgo, ...

Un terzo game inguardabile fatto solo di errori banali, vinto dal greco soltanto perché gettato da Lajovic. ATP 500 di Amburgo non proprio spettacolare Tre orrori di Tsitsipas sul suo turno di battuta ...Stefanos Tsitsipas e' il secondo semifinalista dell'"European Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.770.865 euro in corso sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Center di Amburgo, ...